مقتل حوثيين بينهم خبير صواريخ وألغام قبالة جازان | فيفاء أون لاين
السبت, 12 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 11 مارس 2017 ميلاديا

مقتل حوثيين بينهم خبير صواريخ وألغام قبالة جازان

مقتل حوثيين بينهم خبير صواريخ وألغام قبالة جازان
فيفاء أون لاين- متابعة

تمكنت القوات المرابطة على الحدود الجنوبية من إفشال محاولات تسلل لعدد من مسلحي الحوثي وقوات المخلوع صالح، أثناء محاولتهم التقدم باتجاه أحد الرقابات قبالة سقام.

وأفادت مصادر بأن القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وحرس الحدود، تمكنت من إحباط محاولة تسلل لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح قبالة حدود جازان، وقضت على 7 بينهم قناص وضابط بالحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح، وفقاً لـ”الوطن”.

ونجحت مدفعية المملكة في تدمير عربة محملة بالأسلحة والذخيرة وصواريخ الكاتيوشا والأفراد، والتي كانت متجهة لاستهداف المدنيين في الحدود، من بينهم مسؤول عن زراعة الألغام وآخر خبير في صواريخ الكاتيوشا، ضابط بالحرس الجمهوري التابع للمخلوع صالح.

وتمكنت طائرات التحالف من تدمير عدد من المواقع والمخابئ التي كانت تستخدمها الميليشيات لإطلاق القذائف.

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