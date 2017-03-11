إلزام شركات الطيران بإعادة قيمة التذكرة للمسافر وتعويضه 100% في حالة التأخير

كشفت مصادر عن انتهاء الهيئة العامة للطيران المدني من وضع اللائحة الجديدة لحقوق العملاء على شركات الطيران المحلية والدولية، لافتةً إلى أن تطبيقها سيبدأ في شهر شوال المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الشركات المخالفة للائحة سيتم فرض عقوبات مالية عليها تصل إلى 50 ألف ريال، مبينةً أن اللائحة الجديدة تُلزم الناقل الجوي بإعادة قيمة التذكرة للعميل مع تعويض يعادل 100% في حال تأخرت رحلة المغادرة لمدة 6 ساعات فأكثر، وفي حال موافقته على انتظار الرحلة فإنها مُلزمة بتوفير سكن وتأمين مواصلات له، مع توفير وجبات مناسبة في حال تأخرت الرحلة لـ 3 ساعات، وعدم رفض أي عميل في حال توفرت مقاعد بالطائرة.

وبيّنت أن اللائحة فرضت كذلك تعويضاً يدفعه الناقل الجوي للعميل في حالة فقدان أو تلف الأمتعة يقدر بنحو 350 وحدة حقوق وهي معيار صندوق النقد الدولي وتحول بالريال السعودي، كما يدفع عن كل يوم لتأخر وصول الأمتعة 30 وحدة حقوق، مشيرةً إلى أن اللائحة حذرت من التعنت مع ذوي الاحتياجات الخاصة ممن صدرت لهم تذكرة حجز، كما اشترطت عليها توفير منصات استقبال لهم و”كراسي” متحركة.