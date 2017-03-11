إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بعدة مواقع مختلفة، دوريات المجاهدين بمنطقة جازان تحبط تهريب كميات كبيرة من المسكرات والحشيش، والمبالغ المالية ومركبات مسروقة

أحبطت دوريات المجاهدين بمنطقة جازان خلال قيامها بمهامها الأمنية المعتادة على كميات كبيرة من المسكرات والحشيش، والمبالغ المالية ومركبات مسروقة يتم استخدامها في عمليات التهريب، إضافة إلى القبض على متسللين ومهربين، ومخالفين لنظام الإقامة والعمل بعدة مواقع مختلفة، خلال السبعة ايّام الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله قزيز، إنه أثناء قيام دوريات الفرع ممثلة في جميع قطاعاتها بحملات أمنية واسعة خلال السبعة ايّام الماضية، تمكنت من القبض ٥٨٠ متسلل و١٣٢ مخالف لنظام الاقامة والعمل و ٢٥ مهرب في قضايا مختلفة، مبينا إلى أنه الدوريات ضبطت ٣٩ مركبة استخدمت في عمليات التهريب وإحباط تهريب ٥١ بلاطة حشيش و١١٠٣٤ حزمة من نبات القات.

وأشار إلى أن الدوريات قامت بمداهمة اوكار الترويج وعثر داخلها على ١٢٩٠ لتر من العرق المسكر وضبط ١٤٨.٨٠٠ كجم من الشمة ومبالغ نقدية بلغت ٩٤٧٠٠ الف ريال سعودي .

وأضاف إلى قوة الطوارئ والدوريات بالفرع تمكنت مساء أمس من رصد مركبة من نوع جيب مصندق موديل ٢٠١٥ بجبل طلان يستقله شخصين وتم تعقبهما ومتابعتهما بعد الاشتباه بهما وأثناء ذلك قام المرافق برمي ما كان بحوزتهم ولاذوا بالفرار وبتفتيش الموقع عثر على كيس متوسط الحجم بداخله ١٢ بلاطة حشيش تم إكمال اللازم وإحالته للجهة المختصة.

من جهة اخرى أكد مدير عام فرع ادارة المجاهدين بمنطقة جازان عبدالرحمن بن صالح المويشير أن منسوبو فرع إدارة المجاهدين ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل بتكثيف الحضور الأمني في حدود مسؤوليتهم، ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربون والمتسللون، والتعامل معها عبر الدوريات الراجلة والراكبة بتوجيهات صاحب السمو أمير منطقة جازان وإشراف مدير عام المجاهدين وقدم شكرة لك من اسهم في هذه الإنجازات وحث الجميع لمضاعفة الجهود.