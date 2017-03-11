إعلان قائمة الأخضر إستعدادا لمباراتي تايلاند والعراق

أعلنت إدارة المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم السبت عن القائمة النهائية للاعبين، الذين اختارهم المدير الفني للأخضر السعودي “فان مارفيك”، للانضمام للمعسكر الخارجي استعداداً لمباراتي تايلاند والعراق.
وضمت القائمة 26 لاعباً، فيما سينطلق المعسكر بتجمع اللاعبين في العاصمة الرياض يوم الخميس القادم، لتغادر البعثة مساءً عبر طائرة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك.
يذكر أن معسكر الأخضر يأتي استعدادا لمباراتيه المنتظرتين، ضمن المنافسات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018م، أمام كلٍّ من المنتخب التايلاندي 23 مارس الجاري، والمنتخب العراقي يوم 28 من الشهر نفسه
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