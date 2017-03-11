في نجران .. الصحة تُغلق مستشفى حكومي

أعلنت الصحة عن إغلاق مستشفى غرب نجران بمنطقة نجران وذلك لخطورته على المرضى والمراجعين والعاملين بالمستشفى، وأبانت الصحة أن هذا الإجراء يؤكد حرصها على سلامة المرضى حيث تُعد أولوية قصوى، مشددة على التزامها بتطبيق معايير الأمن والسلامة على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة على حد سواء.

وأوضحت الصحة أنه حرصاً منها على توفير الرعاية الصحية للمواطنين فسيتم تشغيل أربع مراكز صحية في نفس المنطقة على مدار اليوم، مضيفةً أن مستشفى شرق نجران يعمل حالياً بطاقة 40% ويمكن استقبال الحالات التي تأتي من غرب نجران حيث أن الوقت المستغرق بين المستشفيين لا يتجاوز 20 دقيقة.

وقالت الصحة أنها ستواصل قيامها بدورها الرقابي والتنظيمي في المنظومة الصحية داخل المملكة، وأنها لن تتوان عن إغلاق أي مستشفى لا يطبق معايير السلامة حتى لو كان هذا المستشفى تابعًا لها.

وكانت التقارير الفنية التي قام بها فريق هندسي من داخل الوزارة قد كشفت عن افتقار مبنى مستشفى غرب نجران إلى اشتراطات الأمن والسلامة، الأمر الذي يعد خطراً على المنومين، موضحة أنه تم تعيين مكتب استشاري متخصص معتمد وذو خبرة وبدأ العمل منذ الأسبوع الماضي وطلب إخلاء المبنى لتقييمه وعمل الفحوصات اللازمة على قواعد المبنى وأساساته لإعادة تأهيله.