بلدية الداير تنهي زراعة الحدائق بطول 5000 متر مربع

انهت بلدية محافظة الداير زراعة حديقة المطل وحديقة الأمير محمد بن ناصر بالعشب الطبيعي والواقعة على مدخل المحافظة بمساحة 5000 متر مربع وطول 3 كم وانشاء السور وتمديد شبكة الري وزراعة الأشجار وتركيب ألعاب الأطفال ممثلة في القسم الزراعي بالبلدية .

وبين رئيس بلدية الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي ان البلدية قامت بحفر آبار ارتوازية وتمديد خط مياه وعمل مضحات رش بهدف ري وسقيا الحدائق كما تم الانتهاء من المرحلة الأولية لمشروع المركز الحضاري ومشروع المطلات والممشى وتوفير الانارة والسفلتة وسيكتمل المشروع مع ميزانية العام الحالي مبينا ان البلدية تسعى لأن تضع مدخل محافظة الداير وجهة سياحية للزوار والقادمين للمحافظة وتوفير أمكان جلوس للعوائل والشباب.