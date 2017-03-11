 بلدية الداير تنهي زراعة الحدائق بطول 5000 متر مربع | فيفاء أون لاين
الأحد, 13 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 مارس 2017 ميلاديا

بلدية الداير تنهي زراعة الحدائق بطول 5000 متر مربع

بلدية الداير تنهي زراعة الحدائق بطول 5000 متر مربع
الداير بني مالك - أحمد علي البعبدلي

انهت بلدية محافظة الداير زراعة حديقة المطل وحديقة الأمير محمد بن ناصر بالعشب الطبيعي والواقعة على مدخل المحافظة بمساحة 5000 متر مربع وطول 3 كم وانشاء السور وتمديد شبكة الري وزراعة الأشجار وتركيب ألعاب الأطفال ممثلة في القسم الزراعي بالبلدية .

وبين رئيس بلدية الداير المهندس غصاب بن نايف العتيبي ان البلدية قامت بحفر آبار ارتوازية وتمديد خط مياه وعمل مضحات رش بهدف ري وسقيا الحدائق كما تم الانتهاء من المرحلة الأولية لمشروع المركز الحضاري ومشروع المطلات والممشى وتوفير الانارة والسفلتة وسيكتمل المشروع مع ميزانية العام الحالي مبينا ان البلدية تسعى لأن تضع مدخل محافظة الداير وجهة سياحية للزوار والقادمين للمحافظة وتوفير أمكان جلوس للعوائل والشباب.

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    مغترب

    تصوير رائع بس ماني مصدق ان هذا بالداير

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