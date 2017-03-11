 “التعليم” تكشف حقيقة وجود نظام جديد لمكافآة طلاب الجامعات | فيفاء أون لاين
الأحد, 13 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 مارس 2017 ميلاديا

“التعليم” تكشف حقيقة وجود نظام جديد لمكافآة طلاب الجامعات

“التعليم” تكشف حقيقة وجود نظام جديد لمكافآة طلاب الجامعات
فيفاء أون لاين- متابعة

نفت وزارة التعليم اليوم السبت وجود نظام جديد حول مكافآت الطلاب في الجامعات، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجامعات بمواءمة التخصصات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ليس لدى الوزارة أي نظام جديد حول المكافآت، والوزارة مستمرة وبالتنسيق مع الجامعات بمواءمة التخصصات ومتطلبات التنمية”.

يشار إلى أنه تم تداول أنباء تفيد بأن الجهات المختصة تضع اللمسات الأخيرة على نظام مكافآت الطلاب في الجامعات وربط المكافآت بالتفوق من أجل العمل على تحفيز الطلاب والطالبات على التفوق واختيار التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.

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التعليقات (١) اضف تعليق

  1. ١
    (نفي) نظام جديد لمكافآت طلاب الجامعات .. مربوط بالتفوق | فيفاء أون لاين
    […] [النفي هنا ن قبل وزارة التعليم] […]
    اضافة رد

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