“التعليم” تكشف حقيقة وجود نظام جديد لمكافآة طلاب الجامعات

نفت وزارة التعليم اليوم السبت وجود نظام جديد حول مكافآت الطلاب في الجامعات، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجامعات بمواءمة التخصصات.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “ليس لدى الوزارة أي نظام جديد حول المكافآت، والوزارة مستمرة وبالتنسيق مع الجامعات بمواءمة التخصصات ومتطلبات التنمية”.

يشار إلى أنه تم تداول أنباء تفيد بأن الجهات المختصة تضع اللمسات الأخيرة على نظام مكافآت الطلاب في الجامعات وربط المكافآت بالتفوق من أجل العمل على تحفيز الطلاب والطالبات على التفوق واختيار التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل.