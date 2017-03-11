وكيل محافظ صبيا يدشن الركن التوعوي الصحي ضمن فعاليات مهرجان” صبيا فن “

دشن وكيل محافظ صبيا إبراهيم بن عثمان الشبيلي مساء أمس الركن التوعوي الصحي الذي تنظمه إدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الغربي , ضمن مشاركتها بمهرجان صبيا للتسوق والترفيه في نسخته الرابعة ” صبيا فن ” , المقام حالياً بساحة البلدية بصبيا بحضور و عددا من مديري الدوائر الحكومية بالمحافظة .

وتجول الشبيلي والحضور داخل الركن التوعوي المشتمل على عدد من الاجنحة التوعية تضم عيادات متخصصة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية للمرضى المحتاجين ، و شاشة عرض لتعريف وتثقيف الزوار بمرض السكري وحمى الضنك وفيروس كورونا وطرق الوقاية منها وأهمية التطعيم ضدها, إضافة إلى توزيع العديد من المطويات التعريفية والتوعوية عن عدد من الأمراض الشائعة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والأنيميا المنجلية وغيرها , مستمعاً لشرح مفصل من المشرف المعرض نايف زنقوطي عن الأهداف التي يسعى المعرض لتحقيقها في نشر التوعية لزوار المهرجان حول كيفية الوقاية من الأمراض.

كما زار وكيل محافظ صبيا مقر خيمتي التسوق والأسر المنتجة, اطلع خلالها على ما يتضمنه الموقعان من معروضات تراثية وحرفية قديمة تصوغها بكل مهنية وحرفية أنامل سيدات وفتيات المنطقة, مستمعاً لشرح مفصل عن مختلف الأركان والجهات المشاركة في الخيمة وما تشتمل عليه تلك المشاركات من معروضات وملابس وهدايا ونباتات عطرية ودمى العرائس الجازانية والمأكولات الشعبية وغيرها من المعروضات.

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى المشرف على المهرجان محمد حيدر مثمي كلمةً رحب فيها بالحضور, مستعرضاً الأهداف الرئيسة من المهرجان ومنها تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة ، وتشجيع المواطنين والمقيمين والزوار على التبضع وشراء المستلزمات الخاصة بهم بأسعار مخفضة طيلة فترة المهرجان، إلى جانب إبراز دور القطاع الخاص في تنظيم ودعم وتفعيل المناشط التجارية والترفيهية، بما يسهم في تحقيق رؤية ” المملكة 2030 ” .

بعد ذلك القي مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان للصحة العامة الدكتور يحي حميران كلمة بين فيها أن المشاركة صحة جازان في المهرجان تأتي في إطار حرصها المستمر على تفعيل الدور التوعوي والتثقيفي في الحملات والمهرجانات والمناسبات المختلفة في سائر أنحاء المنطقة لتوعية جميع شرائح المجتمع , ثم شاهد الحضور فيلم توعوي عن حمى الضنك.

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