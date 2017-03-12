أبناء المثيبي يطالبون بإبراء ذمة والدهم

تلقت ” فيفاء أون لاين ” رسالة من أبناء المغفور له بإذن الله : يحى جبران شريف المثيبي الفيفي ( اهل امخمل) , والتي يطلبون فيها إبراء ذمته رحمه الله .
وقالوا أن على ممن كانت له حقوق ماليه أو مطالبات على والدهم أو من كانت له ودائع سرعة الاتصال لإبراء ذمة المرحوم , كما يرجون ممن كان له حق ولا يرغب في الاتصال أو المطالبة بأن يسامح المغفور له ويدعو له بالرحمة .
سائلين رب العرش العظيم أن يتغمد والدهم بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ، وأن يجبر مصابهم ..
وإنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على قضائه وقدرة ..
أبناء المرحوم :
محمد يحي جبران الفيفي
0599508581
0538732827
هادي يحي جبران الفيفي
050 589 7405
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