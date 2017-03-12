 أبناء المثيبي يطالبون بإبراء ذمة والدهم | فيفاء أون لاين
الأحد, 13 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 مارس 2017 ميلاديا

أبناء المثيبي يطالبون بإبراء ذمة والدهم

أبناء المثيبي يطالبون بإبراء ذمة والدهم
فيفاء أون لاين ـ ماطر الشراحيلي

تلقت ” فيفاء أون لاين ”  رسالة من أبناء  المغفور له بإذن الله : يحى جبران شريف المثيبي الفيفي ( اهل امخمل)  , والتي يطلبون فيها إبراء ذمته رحمه الله .

وقالوا أن على ممن كانت له حقوق ماليه أو مطالبات على والدهم  أو من كانت له ودائع سرعة الاتصال  لإبراء ذمة المرحوم , كما يرجون ممن كان له حق ولا يرغب في الاتصال أو المطالبة بأن يسامح المغفور له ويدعو له بالرحمة .

سائلين رب العرش العظيم أن يتغمد والدهم بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ، وأن يجبر مصابهم ..

وإنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله على قضائه وقدرة ..

أبناء  المرحوم :

محمد يحي  جبران الفيفي
0599508581
  0538732827
هادي يحي جبران الفيفي
050 589 7405

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