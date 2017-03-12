ضمن البطولة التي اقيمت في الرياض تحت 15و11 سنة الهدى والصواب يسيطران على مبارزة المملكة

توج فيصل الدوسري عضو الاتحاد السعودي للمبارزة، الفائزين في بطولة المملكة للمبارزة للأسلحة الثلاثة (الشيش والسيف والمبارزة) تحت 15و11سنة، التي أقيمت على صالة مدارس الرياض، بحضور الدكتور حازم عابد أمين عام الاتحاد ، حيث حقق عمر العكاس (النهضة) المركز الأول في منافسات سلاح المبارزة تحت 15 سنة، وحل حسين الطويل( الهدى) ثانيا، واحمد الفيحاني (الجزيرة) ثالثا، وعبدالكريم الحليفي (عكاظ) في المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح الشيش تحت 15 سنة، حصل فيصل الجهني (مدارس الرياض) على المركز الأول، وحل حسن اليوسف (النور) ثانيا، وجاء زميله علي خالد في المركز الثالث، وفيصل الغفيلي (مدارس الرياض) في المركز الثالث مكرر.

فيما سيطر لاعبو الهدى على المراكز الثلاث الاولى في سلاح السيف تحت 15 سنة، حيث حصل عبدالله العليواني على المركز الأول ، وحل علي البحراني ثانيا ويوسف المطر ثالثا وجاء حسين أقمار في المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح الشيش تحت 11 سنة حقق محمد راغب ( مدارس الرياض) المركز الاول، وحل زميله سعود الرشيد ثانيا، ولؤي العوامي ( النهضة) ثالثا، وراشد الزهراني في المركز الثالث مكرر.

وحقق محمد العماني ( الجزيرة) المركز الاول في سلاح المبارزة تحت 11 سنة، وحل احمد المقاطي ( عكاظ) ثانيا، ومحمد المؤمن ( النور) ثالثا، وجاء زميله عبدالله العلق في المركز الثالث مكرر.

في حين سيطر لاعبو الصواب على منافسات سلاح السيف تحت 11 سنة حيث حصل علي الهاشم على المركز الاول وحل علي الشيخ ثانيا وعلي الجويد ثالثا وطه الهاشم في المركز الثالث مكرر.