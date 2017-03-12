افتتاح فندق أسكوت رافال العليا الرياض

تعتزم ’أسكوت المحدودة‘ أكبر شركة متخصصة في امتلاك وتشغيل الشقق الفندقية المخدّمة في العالم، افتتاح أحدث مشاريع شققها المخدّمة ’آسكوت رافال العليا الرياض‘ في مدينة الرياض شارع العليا 7706 الصحافة، في خطوة من شأنها تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية.

ويمتاز المشروع الذي سيتم افتتاحه بشكل أولي غداً الاحد بطابعه الراقي وما يتيحه من مرافق وخدمات كاملة لدعم احتياجات الأعمال، ويعتبر خياراً نموذجياً للزوار الذين يقصدون المدينة لإقامات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد، والذين يرغبون بالحصول على ما يجمع بين فخامة الفنادق العالمية الشهيرة من جهة، والمرونة والخصوصية التي تتيحها الشقق من جهة أخرى.

ويقع المشروع الذي يضم 234 وحدة على مقربة من مركز الملك عبد الله المالي، المركز المالي الأهم في المدينة، وعلى بعد 15 دقيقة بالسيارة من مطار الملك خالد الدولي، مما يجعله خياراً نموذجياً لرجال الأعمال، ولاسيما وأن ’أسكوت رافال العليا الرياض‘ يشتمل على مركز أعمال خاص به يزوّد الضيوف بكل ما قد يحتاجونه، بدءاً من غرف الاجتماعات ووصولاً إلى التجهيزات السمعية البصرية والخدمات السكرتارية وخدمة إرسال الطرود والرسائل.

علاوة على ذلك، ثمة مرافق إضافية تشتمل على ردهة للنزلاء، وغرف للصلاة، ومتاجر راقية، ومجموعة واسعة من المقاهي والمطاعم، فضلاً عن تراس مكشوف، وبركة سباحة، وصالة لممارسة الرياضة، وغرفة للبخار والساونا، ونوادي صحية نهارية منفصلة للنساء والرجال، وغرفة للعب الأطفال.

وتعليقاً على الافتتاح الجديد ،قال فينسنت ميكوليس، مدير عام ’أسكوت‘ في الشرق الأوسط وتركيا: “يسرنا أن نرحب بضيوفنا في ’أسكوت رافال العليا الرياض‘، الذي يعتبر أول مشاريعنا في العاصمة السعودية، ويعكس التزام علامتنا التي لطالما اشتهرت بحرصها على توفير خدمات مخصّصة تنسجم مع مختلف احتياجات المسافرين، وهو ما سيضمن إقامة مريحة وخالية من المتاعب في هذه المدينة الديناميكية النابضة بالحياة”.

وأردف ميكوليس: “تمثّل الرياض وجهة استراتيجية لنا في ’أسكوت‘ بحكم مكانتها كعاصمة وكونها أهم مركز تجاري للمملكة العربية السعودية، ويعتبر ’أسكوت رافال العليا الرياض‘ إضافة هامة إلى قطاع الضيافة في المملكة، والذي يستقطب الكثيرين من التنفيذيين الأجانب الذين يحتاجون إلى خيارات مرنة وعالية الجودة لإقامتهم في السعودية”.

واختتم حديثه بالقول: “يضاف إلى ذلك أن الرياض تتمتّع بمكانة عالمية وبنية تحتية وشبكة مواصلات مدروسة، إلى جانب مكة المكرمة والمدينة المنورة اللتين تتمتعان بمكانة خاصة في قلوب المسلمين”.

الجدير ذكره أنه بإمكان الضيوف انتقاء ما يناسبهم من الشقق الفندقية بمساحات الاستوديو، والشقق بغرفة أو غرفتي نوم، والمزوّدة جميعها بديكور عصري يجعل الزملاء يشعرون وكأنهم في منازلهم بكل ما ينطوي عليه من دفء وأناقة وذوق رفيع، وتشتمل الشقق الفسيحة على مطابخ مزوّدة بكافة التجهيزات، إلى جانب غرف منفصلة للمعيشة وتناول الطعام والعمل، علماً أن المشروع يقدّم أيضاً خدمة الاستقبال على مدار الساعة، وشبكة واي-فاي مجانية، ومواقف للسيارات، وخدمة التوصيل من وإلى المطار، بالإضافة إلى خدمة العناية بالغرف.