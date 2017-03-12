المنشد عبدالله الفيفي يشدو بالعمل التطوعي

ضمن برنامج بادر للأعمال التطوعية التي تم تنفيذه بالشراكة بين مكتب التعليم بفيفاء ولجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء وشارك فيه عددا من الفرق التطوعية وعلى هامش الحفل الختامي للبرنامج شدا المنشد عبدالله بن حسن الفيفي بعمل إنشادي عن العمل التطوعي تدعو كلماته للعمل التطوعي وتشيد بمكانته وسمو الأعمال التطوعية , فبهمة منبعها أكرم به من منبع تساهر الخير وفيه مرعى الثواب ترتعي .

هذا وقد أشاد مدير مكتب التعليم بفيفاء الأستاذ يحيى علي الفيفي ورئيس لجنة التنمية بفيفاء الأستاذ محمد يحيى الفيفي بهذا العمل الإنشادي وتميز أدائه وكلماته .

يشار إلى أن المنشد عبدالله حسن الفيفي هو أحد طلاب ثانوية نيد مجبا وأحد رواد الأعمال التطوعية وقائد فريق نقدر التطوعي , كما أن له عددا من المشاركات التطوعية والإنشادية الأخرى .