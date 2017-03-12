قرأت في إحدى الصحف أن المرور بصدد إقرار غرامات مالية لعدد من المخالفات ، ومنها :

1- رمي المخلفات من السيارة إلى الطرق .

2- استخدام الجوال من قبل قائد المركبة أثناء قيادتها .

ولاشك أن هتين المخالفتين هما الأسوء على الإطلاق ، فالذي يسير بمركبته في الطريق ، وبين الفينة والفينة يفتح زجاجها ، ويلقي بكيس مليء بمخلفاته ومرافقيه ، أو بعلبة فارغة

على قارعة الطريق ، يعكس سلوكا غير سوي ، فلا الدين المطهر ، ولاالذوق السليم ، يقبل بمثل هذه التصرفات ، ولاسيما عندما يلقي قائد المركبة بتلك المخلفات أثناء قيام عمال البلدية بتنظيف الطريق ! مؤلم للغاية أن ترى قائد مركبة ، مسترخ خلف مقوده ، وغترته أو شماغه تتراقص فوق رأسه من مكيف الهواء ، في حين يرى عاملا مسكينا قد شوته حرارة الشمس ، يجوب الطريق يمنة ويسرة لتنظيفها ، فإذا بهذا السائق المستهتر يلقي بتلك المخلفات التي تتطاير هنا وهناك ، والعامل يجري خلفها ليلملمها ويضعها في مكانها المخصوص !

فليت شعري ماالذي يشعر به قائد المركبة في تلك اللحظات .

أما استخدام الجوال أثناء قيادة السيارة ، فلايقتصر ضرره على صاحبه ، بل يتجاوزه إلى إلحاق الضرر بالآخرين .

بل لقد بلغ الاستهتار من قبل البعض أن يتصفح الرسائل أثناء القيادة ، ليس هذا فحسب ، بل ويكتب بنفسه مداخلات ، وردودا ، ويرسل رسائل ، وكأنه على كرسيه داخل منزله ، ضاربا بعرض الحائط سلامته ، وسلامة مرافقيه ، وسلامة مرتادي الطريق .

هذه الجوالات هي نعمة من الله تعالى ، نقضي بها لوازمنا ، ونتفقد من خلالها أحوال أسرنا ومن يهمنا أمرهم ، ولكن البعض مع شديد الأسف يحيل هذه النعمة إلى نقمة ، فهي في يده قنبلة موقوتة .

لاأجد فرقا كبيرا بين من يحمل حزاما ناسفا يرتاد به أذية الناس وهو في مقدمتهم ، وبين من يعبث بجواله وهو يقود السيارة على الطريق العام ، فكلاهما يحمل الموت ويعبث به .

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