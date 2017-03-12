 في الصميم | فيفاء أون لاين
الأحد, 13 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 مارس 2017 ميلاديا

في الصميم

في الصميم
أحمد محمد الفيفي

قرأت في إحدى الصحف أن المرور بصدد إقرار غرامات مالية لعدد من المخالفات ، ومنها :
1- رمي المخلفات من السيارة إلى الطرق .
2- استخدام الجوال من قبل قائد المركبة أثناء قيادتها .
ولاشك أن هتين المخالفتين هما الأسوء على الإطلاق ، فالذي يسير بمركبته في الطريق ، وبين الفينة والفينة يفتح زجاجها ، ويلقي بكيس مليء بمخلفاته ومرافقيه ، أو بعلبة فارغة
على قارعة الطريق ، يعكس سلوكا غير سوي ، فلا الدين المطهر ، ولاالذوق السليم ، يقبل بمثل هذه التصرفات ، ولاسيما عندما يلقي قائد المركبة بتلك المخلفات أثناء قيام عمال البلدية بتنظيف الطريق ! مؤلم للغاية أن ترى قائد مركبة ، مسترخ خلف مقوده ، وغترته أو شماغه تتراقص فوق رأسه من مكيف الهواء ، في حين يرى عاملا مسكينا قد شوته حرارة الشمس ، يجوب الطريق يمنة ويسرة لتنظيفها ، فإذا بهذا السائق المستهتر يلقي بتلك المخلفات التي تتطاير هنا وهناك ، والعامل يجري خلفها ليلملمها ويضعها في مكانها المخصوص !
فليت شعري ماالذي يشعر به قائد المركبة في تلك اللحظات .
أما استخدام الجوال أثناء قيادة السيارة ، فلايقتصر ضرره على صاحبه ، بل يتجاوزه إلى إلحاق الضرر بالآخرين .
بل لقد بلغ الاستهتار من قبل البعض أن يتصفح الرسائل أثناء القيادة ، ليس هذا فحسب ، بل ويكتب بنفسه مداخلات ، وردودا ، ويرسل رسائل ، وكأنه على كرسيه داخل منزله ، ضاربا بعرض الحائط سلامته ، وسلامة مرافقيه ، وسلامة مرتادي الطريق .
هذه الجوالات هي نعمة من الله تعالى ، نقضي بها لوازمنا ، ونتفقد من خلالها أحوال أسرنا ومن يهمنا أمرهم ، ولكن البعض مع شديد الأسف يحيل هذه النعمة إلى نقمة ، فهي في يده قنبلة موقوتة .
لاأجد فرقا كبيرا بين من يحمل حزاما ناسفا يرتاد به أذية الناس وهو في مقدمتهم ، وبين من يعبث بجواله وهو يقود السيارة على الطريق العام ، فكلاهما يحمل الموت ويعبث به .

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