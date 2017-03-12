محافظ صامطة يرعى توقيع وثيقة تحديد المهور مع مشائخ المحافظة

ضمن الجهود المبذولة للحد من غلاء المهور والعمل على التيسير على شباب واستجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ، وقع مشايخ محافظة صامطة صباح اليوم الاحد الموافق 1438/6/13ھ على وثيقة تحديد المهور وتيقين تكاليف الزواج برعاية من سعادة محافظ صامطة الاستاذ عبدالعزيز بن محمد الطيار.

وقد بدأ الاجتماع بكلمة المحافظ التي تحدث فيها عن دور مشايخ القبائل في رفع معدل الوعي لدى أفراد المجتمع والمساهمة في تيسير أمور الزواج على أبنائهم، كما تحدث عن الأضرار الناتجة عن المبالغة في قيمة المهر وتكاليف الزواج التي تسببت في تأخر زواج الشباب، وأثقلت كواهلهم بالديون، ورفعت من معدلات العنوسة والطلاق عند النساء، وتسببت في لجو أعداد كبيرة من الشباب للزواج من أجنبيات هروبا من المبالغات التي تفوق طاقاتهم.

وقد وقع المشايخ على المعاهدة التي تقضي بالتزامهم بسقف أعلى للمهر للبنت البكر مبلغ 50الف ريال ، وللثيب 30الف ريال، وأن ترفع الوثيقة لسمو أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لاعتمادها.

كما تطرق الحضور لتجارب إيجابية لتقليص المهور والالتزام بها.

وطرح المشائخ فكرة وضع حل لتقليل أسعار قصور الأفراح وتحديد الوقت في ليلة الفرح مساهمة مع المبادرة الاجتماعية المطروحة.