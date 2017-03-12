شاهد .. أمير عسير يفتتح مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بأبها

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم، مبنى ديوان المراقبة العامة بمدينة أبها.

وفور وصول سموه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، ثم تجول على الأقسام، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل فيها.

بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بكلمة رفع خلالها معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ على ما يولونه من اهتمام ومتابعة للمشروعات التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مثمناً رعاية سمو أمير منطقة عسير لحفل افتتاح المبنى الجديد لفرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة، ومتابعته المستمرة لأعمال الديوان والتي أثمرت في بناء هذا الصرح لينظم إلى منظومة الجهات الحكومية الأخرى، ويسهم في رفع مستوى الأداء المالي .

وفي نهاية الحفل تسلم سمو أمير منطقة عسير درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

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