 شاهد .. أمير عسير يفتتح مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بأبها | فيفاء أون لاين
الأحد, 13 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 مارس 2017 ميلاديا

شاهد .. أمير عسير يفتتح مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بأبها

شاهد .. أمير عسير يفتتح مبنى فرع ديوان المراقبة العامة بأبها
فيفاء أون لاين- ابها / واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير اليوم، مبنى ديوان المراقبة العامة بمدينة أبها.
وفور وصول سموه أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، ثم تجول على الأقسام، واستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل فيها.
بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي بكلمة رفع خلالها معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ على ما يولونه من اهتمام ومتابعة للمشروعات التنموية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مثمناً رعاية سمو أمير منطقة عسير لحفل افتتاح المبنى الجديد لفرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة، ومتابعته المستمرة لأعمال الديوان والتي أثمرت في بناء هذا الصرح لينظم إلى منظومة الجهات الحكومية الأخرى، ويسهم في رفع مستوى الأداء المالي .
وفي نهاية الحفل تسلم سمو أمير منطقة عسير درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*