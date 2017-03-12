هنا رابط التقديم على الوظائف الصحية للرجال “جدارة”

بدأ نظام جدارة اليوم في تلقي طلبات راغبي شغل الوظائف الصحية التي أعلنت عنها الخدمة المدنية قبل ثلاثة أيام.

ويسمح جدارة للرجال بتسجيل رغباتهم خلال اليوم وغدًا فيما يتم قبول طلبات النساء خلال يومي 15،16 جمادى الآخرة.

وطبقاً للجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية التي أعلنتها وزارة الخدمة المدنية يناير الماضي، من المقرر إعلان نتائج الترشيح عبر موقع جدارة.

يذكر أن الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية يتم من خلالها الإعلان وطرح الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية عبر موقع جدارة.

وتتناول الخطة مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها وتعمل بها وزارة الخدمة المدنية بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية ويتم التسجل فيها من خلال نظام جدارة.

ويمكن لراغبي التسجيل في الوظائف الصحية الدخول إلى موقع جدارة عبر الرابط التالي : من هنا