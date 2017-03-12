 وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة | فيفاء أون لاين
الأحد, 13 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 مارس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

وظائف شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف عن توافر عدد (111) وظيفة صحية وإدارية شاغرة للجنسين، لحملة شهادات الزمالة والماجستير والبكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات، وفق الوظائف والتخصصات التالية:

1- أطباء استشاريون/ استشاريات جميع التخصصات – (40 وظيفة).
2- أطباء أخصائيون/ أخصائيات جميع التخصصات – (30 وظيفة).
3- فني معمل أسنان – (وظيفتان).
4- فني/ فنية تقنية دم (4 وظائف).
5- أطباء/ طبيبات طب طوارئ – (20 وظيفة).
6- فني قسطرة قلب – (وظيفتان).
7- فنية أشعة – (10 وظائف).
8- أخصائي أطراف صناعية.
9- أخصائي تقنية أسنان.
10- مأمور استلام مواد.

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