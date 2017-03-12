توجيهات بتحديد “خط الفقر” في المملكة

ذكرت مصادر أن توجيهات عليا ألزمت الهيئة العامة للإحصاء بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط لتحديد آلية ومنهجية جديدة لاحتساب خط الفقر في المملكة، مشددة على جميع الجهات الحكومية بتقديم جميع التسهيلات والمعلومات اللازمة.

وأوضحت أن التوجيهات اعتمدت منهجية احتساب خط الفقر المطلق لقياس مشكلة الفقر في المملكة من خلال استخدام بيانات الإنفاق الاستهلاكي وفقاً لطريقة تكلفة الاحتياجات الأساسية الغذائية وغير الغذائية، على أن تتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة دورية تحديث المنهجية وفقاً للممارسات العالمية.

وأضافت المصادر ذاتها وفقاً لـ “عكاظ” أن الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاقتصاد والتخطيط تعملان على جمع وتحليل البيانات الخاصة بنفقات ودخول الأسر، لحساب خط الفقر ومؤشراته والتعرف على خصائص الفقراء وأعدادهم وتصنيفهم وتركيبتهم السكانية حسب المناطق والمحافظات، وتنفيذ أي مسوح إحصائية تلزم ذلك.