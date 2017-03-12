 عمالة تحَوِّل مركز صحي إلى “مغسلة سيارات” و”الصحة” تتوعد | فيفاء أون لاين
الأحد, 13 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 مارس 2017 ميلاديا

عمالة تحَوِّل مركز صحي إلى “مغسلة سيارات” و”الصحة” تتوعد

عمالة تحَوِّل مركز صحي إلى “مغسلة سيارات” و”الصحة” تتوعد
فيفاء أون لاين- متابعة

توعد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بلجون، المتسببين في واقعة غسيل السيارات في أحد المراكز الصحية التابع لقطاع الشرائع، بالتحقيق معهم والخصم في حال ثبوت الواقعة.

جاء ذلك بعدما كَشَفَ مواطن عن قيام أحد العمالة الآسيوية في أحد المراكز الصحية التابع لقطاع الشرائع بصحة مكة المكرمة بممارسة غسيل السيارات، داخل فناء المركز الصحي دون أدنى مسؤولية، بِحَسَبِ ‘‘المدينة‘‘.

وتساءل المواطن عن ترك مفاتيح البوابات الخارجية للمراكز الصحية بحوزة عمال النظافة الذين يستغلون أوقاتاً (خارج دوام تلك المراكز) لممارسة أنشطتهم غير النظامية بهدف كسب المال دون وجه حق.

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