 الرياض تحتضن اجتماع رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية | فيفاء أون لاين
الأحد, 13 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 12 مارس 2017 ميلاديا

اللواء المرعول : نائب خادم الحرمين الشريفين أكبر داعم للرياضة الشرطية

الرياض تحتضن اجتماع رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية

الرياض تحتضن اجتماع رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية
الرياض ـ علي القرني

تحتضن العاصمة السعودية الرياض يوم غد الاثنين الاجتماع السادس لرؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات والمقترحات المدرجة في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :

إقرار أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصيات الاجتماع الخامس والذي عقد بدولة الكويت .

الدورات التدريبية للاتحادات الرياضية الشرطية الخليجية .

التأكيد على مشاركة الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون في التنظيمات والفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية .

الأدوار الاجتماعية والثقافية والتطوعية للاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون  .

قيام وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بالإعداد لمعرض تعريفي بانجازات الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المواضيع المطروح والمقترحات من قبل وفود الدول المشاركة .
وستناقش هذه البنود بمشاركة كل من :-  اللواء . د/ محمد بن عبدالله المرعول ( المملكة العربية السعودية ) اللواء / يوسف عبدالله المهنا ( دولة الكويت ) العميد /  خالد بن حمد العطية ( دولة قطر )  العميد/علي بن فهد شهيل ( دولة الأمارات العربية المتحدة) العميد / عبد الملك بن غسان المرزوقي (سلطنة عمان) العقيد/خالد بن عبدالعزيز الخياط (مملكة البحرين ) ,  وأعضاء الوفود المشاركة لهذه الدول .
وفي هذا الصدد , رحب رئيس الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي اللواء الدكتور /   محمد المرعول بالأشقاء في بيتهم الثاني متمنياً أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة منه , منوهاً بالدعم اللا محدود والمتواصل من لدن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدعمهم وحرصهم واهتمامهم تواصل الرياضة الشرطية تقديم خدمات مميزة للمستفيدين منها , وكذلك تيسير كل ما من شأنه دعم نجاح اجتماعات ممثلي الدول الخليجية لتطوير الرياضة الشرطية في دول مجلس التعاون الخليجي .

 

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