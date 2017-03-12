الرياض تحتضن اجتماع رؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية

تحتضن العاصمة السعودية الرياض يوم غد الاثنين الاجتماع السادس لرؤساء الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , حيث سيتم مناقشة العديد من الموضوعات والمقترحات المدرجة في جدول الأعمال وذلك على النحو التالي :

إقرار أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توصيات الاجتماع الخامس والذي عقد بدولة الكويت .

الدورات التدريبية للاتحادات الرياضية الشرطية الخليجية .

التأكيد على مشاركة الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون في التنظيمات والفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية .

الأدوار الاجتماعية والثقافية والتطوعية للاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون .

قيام وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية ممثلة بالإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي بالإعداد لمعرض تعريفي بانجازات الاتحادات الرياضية الشرطية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المواضيع المطروح والمقترحات من قبل وفود الدول المشاركة .

وستناقش هذه البنود بمشاركة كل من :- اللواء . د/ محمد بن عبدالله المرعول ( المملكة العربية السعودية ) اللواء / يوسف عبدالله المهنا ( دولة الكويت ) العميد / خالد بن حمد العطية ( دولة قطر ) العميد/علي بن فهد شهيل ( دولة الأمارات العربية المتحدة) العميد / عبد الملك بن غسان المرزوقي (سلطنة عمان) العقيد/خالد بن عبدالعزيز الخياط (مملكة البحرين ) , وأعضاء الوفود المشاركة لهذه الدول .

وفي هذا الصدد , رحب رئيس الإتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي اللواء الدكتور / محمد المرعول بالأشقاء في بيتهم الثاني متمنياً أن يحقق هذا الاجتماع الأهداف المرجوة منه , منوهاً بالدعم اللا محدود والمتواصل من لدن نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدعمهم وحرصهم واهتمامهم تواصل الرياضة الشرطية تقديم خدمات مميزة للمستفيدين منها , وكذلك تيسير كل ما من شأنه دعم نجاح اجتماعات ممثلي الدول الخليجية لتطوير الرياضة الشرطية في دول مجلس التعاون الخليجي .