بالصور ..إحباط تهريب كميات من القات تتجاوز قيمتها نصف مليون ريال بالعيدابي



قادت يقظة رجال اﻷمن بشرطة محافظة العيدابي إلى إحباط تهريب كميات من نبات القات تتجاوز قيمتها نصف مليون ريال وذلك في عمليتين منفصلتين.

حيث تم في العملية اﻷولى ضبط مركبة من نوع كامري يستقلها شاب ثلاثيني عقب اﻹشتباه به في أحد المواقع المشبوهة وعند إخضاعه للتفتيش الوقائي عثر بداخل المركبة على 300 حزمة من نبات القات.

وفي العملية الثانية رصد رجال اﻷمن مركبة من نوع دينا يستقلها وافد اسيوي محملة بمواد غذائية وعند إستيقافها ظهرت على قائدها علامات اﻹرتباك فجرى إخضاعها للتفتيش ما اسفر عن العثور على 2173 حزمة من نبات القات مخبأة بأسلوب إجرامي مبتكر داخل صناديق المواد الغذائية.

ليصبح إجمالي ماتم ضبطه في العمليتين 2473 حزمة من نبات القات .

من جهته أشاد مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن سعيد القحطاني بجهود رجال اﻷمن بشرطة محافظة العيدابي مطالبا ببذل المزيد من الجهود ومؤكدا في الوقت نفسه بان رجال اﻷمن سيكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي واستقراره والله ولي التوفيق.