تطبيق .. التقط صورة لطعامك واعرف السعرات الحرارية فوراً!

يتيح تطبيق Calorie Mama الجديد للمستخدمين تتبع السعرات الحرارية تلقائياً من خلال تقنية التعرف على الصور.

ويستخدم التطبيق خوارزميات من الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق لتحديد نوعية الأطعمة المختلفة داخل الصور ومن ثم تحليلها وحساب السعرات الحرارية.

رابط تحميل التطبيق للأندرويد وجالكسي : Calorie Mama AI : Food Photo Recognition & Counter

رابط تحميل التطبيق للآيفون و الآيباد: Calorie Mama AI : Food Photo Recognition & Counter

وعند التقاطك لصورة الطعام الذي ترغب بتناوله، سيقوم التطبيق تلقائياً بتحليل الصورة وعرض قائمة بالمأكولات الموجودة.

بعد ذلك سيطلب منك التطبيق تأكيد البنود الظاهرة أمامك، حتى يقوم بحساب السعرات الحرارية بدقة.

بعد تنزيل التطبيق، ستقوم بالإجابة عن بعض الأسئلة للاستفادة الكاملة من قدراته، من بينها الوزن والطول والجنس والوزن المثالي الذي تسعى للوصول إليه. بالتالي يعمل التطبيق على حساب السعرات الحرارية التي يحتاج المستخدم لحرقها كل يوم للوصول إلى هدفه.

ومن خلال التقاطك لصور الأطعمة التي تتناولها يومياً سيكون بوسع التطبيق تتبع السعرات الحرارية وتقديم توصيات فعالة.

رابط تحميل التطبيق للأندرويد وجالكسي : Calorie Mama AI : Food Photo Recognition & Counter

رابط تحميل التطبيق للآيفون و الآيباد: Calorie Mama AI : Food Photo Recognition & Counter