اختتام فعاليات شركة ناز لدعم المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة

اختتمت يوم الأربعاء 8مارس فعاليات

مؤسسه ناز لدعم المشاريع الصغيرة والاسر المنتجة بالشراكة مع جمعية البر بجدة بحضور عضو مجلس الإدارة والمشرف على إدارة الجمعية سعيد بن محمد ال مشرف وبحضور عدد كبير من الحضور وسجل الحدث حضور كبير وفريد من نوعه على مستوى المنطقة

وفِي لقاء مع الاستاذ/ محمد ال مشرف قال:”تعتبر بادرة فريدة من نوعها ومبتكرة وتتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبخاصة دعم الأسر المنتجة وتنمية الموارد الخاصة لهذه الأسر في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة والعالم اجمع وان شاء الله تكون هذه المبادرة انطلاقة تعود على الجميع بالخير مادياً واجتماعياً وما سرني أكثر هو جودة المنتجات المعروضة ورقي العرض والتنظيم وكثرة الإقبال من الزوار كما أحب ان اشيد بالشراكة مع القطاع الخاص في الشراكة المجتمعية وأتمنى التوفيق لهم والإستمرار والشكر للسيدة صافيناز فؤاد عيد صاحبه الفكرة

ومن جانبها قالت :نجلاء اليامي مديرة القسم النسائي بجمعية البر أن الجمعية تخدم فئه غالية جداً في المجتمع وهي الايتام سواء داخل الجمعية في دار الإيواء بأقسامها الثلاثة أو خارج الجمعية حيث تخدم الجمعية اكثر1700 أسرة كذلك يوجد لدينا مركز عطار لغسيل الكلى ويخدم اكثر من 700مستفيد في الشهر ويخدم المقيمين في المملكة بشكل أكبر.

وتحدثت الأستاذة رهام باناجة رئيسة قسم الأسر المنتجة بدأنا هذه المبادرة مع مؤسسه ناز كتجربة أولًا وكان للنجاح الأكثر من رائع أن نفكر في تكرار المبادرة وعمل شراكه معها خصوصاً أنها فكره فريدة من نوع ومبتكرة وحقيقه وجدنا كل التسهيلات من شركاء النجاح ناز للحصول على منفذ بيع للأسر المنتجه بمستوى راقي ومردود عالي.

هذا وقد تحدث كلاً من مي الجعيد و روزانا عيد وساره يماني وماجده حكيم مصممات أزياء

وكوثر الهُذَلِي من الأسر المنتجة

وجميعهم أشادوا بالمبادرة وتمنوا استمرارها كونها الأولى من نوعها وتحسب لمؤسسه ناز كحدث فريد من نوعه وحضور فوق المتوقع من الجمهور إضافة إلى التغطية الإعلامية المميزة والتى تفوقت على كثير من المعارض الكبري كذلك الدعم والتسهيلات التى وجدنها من جمعية البر ومؤسسه ناز والذين لهم الفضل بعد الله في إيجاد منفذ بيع ومقابلة المستهلك والخروج بمردود مالي ومعنوي وكان وبكل ‏صراحةً ملتقى ولا أجمل سواء من المحتوى أو التّنظيم ‏وكان أجمل شيء في الملتقى التعامل و الإبتسامة الحاضرة في وجوه المنظمين ⁧‫

من جانبها تحدثت رائده المبادرة وصاحبة الفكرة وسيدة الأعمال والمجتمع صافيناز فؤاد عيد منذ تأسيس مؤسسه ناز ونحن نولي للجانب الخيري ودعم العمل المجتمعي

جزء من اهتمامنا توجناه بهذه المبادرة

والتى تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة والوطن العربي ولله الحمد لاقت نجاح وقبول على جميع المستويات وذكرت انها بصدد تطوير المبادرة والاستمرارية والتوسع فيها

وفِي النهاية أودّ أن اشكر كل من ساهم في إنجاح المبادرة

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