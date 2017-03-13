وظائف شاغرة في إدارة التعليم بعفيف

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة عفيف عن توفر (٣٩) وظيفة (حراس) على لائحة المستخدمين، شاغرة في بعض مدارس البنين والبنات على مستوى الإدارة وفق الاحتياج (للرجال فقط)، سيتم شغلها عن طريق المسجلين في قوائم وزارة الخدمة المدنية (ساعد) ومن تنطبق عليه شروط التقديم، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٦/ ١٤٣٨هـ حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء ٢٩/ ٦/ ١٤٣٨هـ.

واشترطت الإدارة في المتقدم أن يقدم طلباً بخط يده يوضح فيه مكان الوظيفة الشاغرة، وأن لا يقل عمره عن (25) عاماً لمدارس البنين وعن (30) عاماً لمدارس البنات ومسجل في برنامج ساعد، وأن يكون لائقاً طبياً، وأن لا يكون سبق وأن حكم عليه بقضية مخلة بالشرف والأمانة أو قضايا أمنية أو مخدرات ويؤخذ عليه إقرار بذلك.

كما اشترطت أن يكون المتقدم غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد أمضى على قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل، وأن لا يتقاضى راتباً تقاعدياً أو تأمينياً سواء مدني أو عسكري، مع إحضار خطاب رسمي ومختوم بالختم الرسمي وموقع من رئيس القرية شخصياً بأنه من سكان القرية المقيمين فيها إقامة دائمة. ولا يطالب بالنقل لأي مدرسة أخرى إلا في حال إغلاق المدرسة بموجب خطاب رسمي يؤخذ عليه إقرار بذلك.

ونوهت بأن التقديم سيكون عبر قادة وقائدات المدارس المعنية في القطاع الخارجي لعفيف، وفيما يخص التقديم على حراس المدارس للقطاع الداخلي والمباني الإدارية فسيكون التقديم عبر المركز الكشفي بجوار نادي عفيف.

وجاءت الوظائف كالتالي:

أولاً – القطاع الخارجي: والتقديم يكون عبر قادة وقائدات المدارس المعنية في وقت الدوام الرسمي:

مدارس البنات:

مجمع صوية، مدرسة الهرانية، مدرسة الصقرة، مدرسة مشرفة الضليعي، مدرسة الغصابية، مجمع فيضة عفيف، روضة الخالدية، مجمع الكفية، مدرسة محامة بن مصوي، مجمع الخضارة، مدرسة الصالحية، مدرسة أبو عشرة بنات، مدرسة الجمانية، مدرسة الحوميات، مدرسة العيدانية، مدرسة فايزة.

مدارس البنين:

مدرسة الجرفية، مدرسة الجامعية، مدرسة فيضة نومان، مدرسة المردمة ودارة المردمة، مدرسة الصفوية، مدرسة الغرابة، مدرسة الخريصية، مدرسة الجميماء، مدرسة المصيفقية، مدرسة أم سرحة، مدرسة الشيحية، مدرسة المعلق، مدرسة المكلاة، مدرسة المنصورة.

ثانياً – القطاع الداخلي: والتقديم سيكون عبر المركز الكشفي بجوار مبنى نادي عفيف الرياضي، في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة والنصف الواحدة ظهراً:

مدرسة عثمان بن عفان، مدرسة ثانوية الجزيرة، الابتدائية العاشرة، الابتدائية الثانية، مجمع عائشة أم المؤمنين، الروضة الثالثة، الثانوية الثانية، الروضة السابعة، المباني الإدارية للإدارة.