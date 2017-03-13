“مدني حفر الباطن” يكشف حقيقة انتشار رائحة غاز بالمحافظة

أفاد مسؤول في الدفاع المدني في محافظة حفر الباطن، أن رائحة الغاز التي اجتاحت عددًا من الأحياء مصدرها مردم للنفايات يقع شرق المحافظة، وأنه لا علاقة لها بتسرب للغاز.

وقد أكد شهود عيان، في وقت سابق، انتشار رائحة غاز كثيفة في عددٍ من أحياء حفر الباطن.

كشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري أن الروائح المنتشرة في بعض احياء حفر الباطن منبعثة من حريق في مردم للبلدية .

وقال الدوسري حسبما أوردت صحيفة ” المواطن ” أن سبب انتشار روائح شبيهة برائحة الغاز في بعض أحياء حفر الباطن : أن هذا يعود الى حريق محدود في مردم البلديه طريق الملك عبدالله في مجموعة مخلفات وإطارات وجاري التعامل مع الوضع وكان شهود عيان أكدوا انتشار روائح شبيهة برائحة الغاز في بعض أحياء حفر الباطن قبل أن يوضح الدفاع المدني أساب تلك الروائح .