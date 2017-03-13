 مجهول يطلق النار على رجل أمن بـ “عسير” | فيفاء أون لاين
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

مجهول يطلق النار على رجل أمن بـ “عسير”

مجهول يطلق النار على رجل أمن بـ “عسير”
فيفاء أون لاين- متابعة

أصيب رجل أمن يعمل في شرطة الأمواه بمنطقة عسير بطلق ناري أطلقه شخص مجهول، فيما وجّه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير المنطقة، أمس الأحد، بسرعة القبض على الجاني.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد آل ثابت، أن الأمير فيصل بن خالد يتابع القضية شخصيا، في الوقت الذي تتابع فيه الجهات المعنية الجاني منذ لحظة تلقي البلاغ، حيث اتُخذت إجراءات الاستدلال الأولية، فيما ما يزال البحث جاريا عن المتهم.

وأضاف أن رجل الأمن المصاب هو الرقيب عوض حسن القحطاني، الذي يعمل بشرطة الأمواه، والذي تعرض لإصابات متوسطة، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية الكاملة، مشيرا إلى أن حالته تحسنت.

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