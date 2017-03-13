مجهول يطلق النار على رجل أمن بـ “عسير”

أصيب رجل أمن يعمل في شرطة الأمواه بمنطقة عسير بطلق ناري أطلقه شخص مجهول، فيما وجّه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير المنطقة، أمس الأحد، بسرعة القبض على الجاني.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد آل ثابت، أن الأمير فيصل بن خالد يتابع القضية شخصيا، في الوقت الذي تتابع فيه الجهات المعنية الجاني منذ لحظة تلقي البلاغ، حيث اتُخذت إجراءات الاستدلال الأولية، فيما ما يزال البحث جاريا عن المتهم.

وأضاف أن رجل الأمن المصاب هو الرقيب عوض حسن القحطاني، الذي يعمل بشرطة الأمواه، والذي تعرض لإصابات متوسطة، وتم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية الكاملة، مشيرا إلى أن حالته تحسنت.