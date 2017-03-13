وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن توافر عدد (25) وظيفة صحية شاغرة على برنامج الإقامة للتدريب، وذلك لحمَلة درجة البكالوريوس، للعمل بمقر المدينة الطبية بمدينة الرياض.

وأبرزت المدينة أنَّ تخصصات الوظائف بمسمى:

1- طب العيون.

2- جراحة الوجه والفكين والفم.

3- أمراض المسالك البولية.

4- جراحة الأطفال.

5- جراحة القلب.

6- إعادة تأهيل.

7- طب إشعاعي.

8- الطب النفسي.

9- جراحة التجميل والترميم.

10- طب الأطفال.

11- الأعصاب لدى الأطفال.

12- علم الأمراض.

13- تقويم العظام.

14- التوليد.

15- جراحة الأعصاب.

16- الأعصاب للبالغين.

17- الطب الباطني.

18- الجراحة العامة.

19- علاج العائلة.

20- الأنف والحنجرة.

21- طب الطوارئ.

22- طب الأسنان الترميمي.

23- التخدير.

24- طب الأمراض الجلدية.

25- وحدة العناية المركزة للبالغين.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من (هنا)، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2017/3/16م.