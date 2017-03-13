“وزارة التعليم” أجتياز معلمي ومعلمات الدفعه الاولى “خبرات” ضمن برنامج التطوير المهني بالخارج

اجتازت الدفعة الأولى من متدربي «خبرات» مرحلة اللغة الإنجليزية، في جامعة سانت لويس بولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأميركية، أحد أفضل 100 جامعة في أميركا، ضمن برنامج وزارة التعليم في التطوير المهني للمعلمين والمعلمات السعوديين بالخارج.

وأوضح الملحق الثقافي في الولايات المتحدة الأميركية الدكتور محمد العيسى، “وفقا للوطن” عند لقائه بمدير جامعة سانت لويس بميزوري والمعلمين والمعلمات المتدربين في الجامعة، أن برنامج خبرات الذي أطلقته وزارة التعليم أخيرا يعد أهم البرامج التي تساعد في تطوير البيئة التعليمية في المملكة، وذلك بالاطلاع على الخبرات التعليمية في أميركا، والاستفادة منها.

وبيّن العيسى أن عدد معلمي الدفعة الأولى من برنامج خبرات الذين اجتازوا برنامج اللغة الإنجليزية بلغ 18 معلما، منهم سبعة معلمين و11 معلمة، مشيرا إلى أن المتدربين انتقلوا إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة الحضور التدريسي، والتي تعتمد على الحضور داخل الفصول الدراسية الأميركية مع المعلمين والمعلمات وتسجيل الملاحظات التدريسية، والتفاعل مع طرق التدريس المستخدمة في المدارس الحكومية الأميركية.

وأضاف: “برنامج خبرات الذي أطلقته وزارة التعليم أخيرا يسعى إلى تطوير مهارات معلمي ومعلمات المدارس، والذي سيكون له تأثير مهم في المرحلة القادمة من مستقبل المملكة، وتحقيق تطلعات القيادة في رؤية المملكة 2030، وثمّن العيسى دور وزارة التعليم في تسهيل مهمات المعلمين وتوفير كافة احتياجاتهم، وحرصها على تطبيق البرنامج في أفضل الجامعات الأميركية المتميزة.

وأشار نائب مدير الاعتماد الأكاديمي في الملحقية الثقافية السعودية بأميركا ومنسق برنامج خبرات الدكتور عوض اليامي إلى أن إجمالي عدد المتدربين من المعلمين والمعلمات الذين سيستفيدون من برنامج خبرات في أميركا يبلغ 300 طالب، موزعين في برنامجهم على ثلاث جامعات من أفضل 100 جامعة في أميركا، مبينا أن الدفعة الأولى بلغ عددهم 18 متدربا في جامعة سانت لويس بولاية ميزوري، فيما سيتم توزيع الدفعة الأخرى من المتدربين على ولايتي ميتشجن، وأوهايو.