 أمير عسير يدشن فعاليات أسبوع المرور الخليجي بالمنطقة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

أمير عسير يدشن فعاليات أسبوع المرور الخليجي بالمنطقة

أمير عسير يدشن فعاليات أسبوع المرور الخليجي بالمنطقة
فيفاء اون لاين ـ واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم, فعاليات وبرامج أسبوع المرور الخليجي الموحد 2017 , تحت شعار ” حياتك أمانة “, الذي تنظمه إدارة مرور عسير, وذلك على طريق الملك خالد بأبها.

واطلع سموه على ما تقدمه الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة في المعرض التوعوي, التي اشتملت على التوعية بالسلامة المرورية, وخطورة الحوادث, والنتائج السلبية من عدم التقيد بأنظمة المرور من سرعة وربط حزام الأمان, والتأكد من سلامة المركبة, إضافة إلى عرض الأجهزة المرورية الحديثة وشرحها.

وفي ختام الحفل شهد سمو الأمير فيصل بن خالد توقيع اتفاقية تعاون بين إدارة مرور عسير وإدارة تعليم المنطقة.

// انتهى //
13:04ت م

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