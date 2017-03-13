أمير عسير يدشن فعاليات أسبوع المرور الخليجي بالمنطقة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم, فعاليات وبرامج أسبوع المرور الخليجي الموحد 2017 , تحت شعار ” حياتك أمانة “, الذي تنظمه إدارة مرور عسير, وذلك على طريق الملك خالد بأبها.

واطلع سموه على ما تقدمه الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة في المعرض التوعوي, التي اشتملت على التوعية بالسلامة المرورية, وخطورة الحوادث, والنتائج السلبية من عدم التقيد بأنظمة المرور من سرعة وربط حزام الأمان, والتأكد من سلامة المركبة, إضافة إلى عرض الأجهزة المرورية الحديثة وشرحها.

وفي ختام الحفل شهد سمو الأمير فيصل بن خالد توقيع اتفاقية تعاون بين إدارة مرور عسير وإدارة تعليم المنطقة.

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13:04ت م