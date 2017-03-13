 ولي ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

ولي ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية

ولي ولي العهد يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية
الرياض - واس

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صباح هذا اليوم الاثنين 14 / 6 / 1438هـ الموافق 13 / 3 / 2017م إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل تبدأ يوم الخميس 17 / 6 / 1438هـ الموافق 16 / 3 / 2017 م يلتقي خلالها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعددا من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته ،،،

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