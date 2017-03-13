وظائف بالابتعاث المباشر والتعيين المؤجل بـ”جامعة الشمالية”

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة في جميع فروعها في عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة للمعيدين والمعيدات بالابتعاث المباشر والتعيين المؤجل إلى ما بعد إنهاء اللغة في مقر الابتعاث أو الحصول على قبول صريح لدراسة الماجستير من جامعة معتمدة من الملحقية.

وأضافت بأنه يستثنى معيدي كلية الطب الذي سوف يعينون بعد المسابقة ويبتعثون مباشرة،كما ترغب الجامعة شغل الوظائف بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، وأشارات إلى أن التقديم سيكون متاح إلكترونياً لمدة خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد القادم حتى نهاية دوام يوم الخميس 24/6/1438هـ ،ونوه الراغبين والراغبات الاطلاع على الشروط والتخصصات المطلوبة عبر موقع الجامعة الإلكتروني .