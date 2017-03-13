 أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان إدراج أسهم الشركة باليابان | فيفاء أون لاين
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان إدراج أسهم الشركة باليابان

أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان إدراج أسهم الشركة باليابان
Haradh, SAUDI ARABIA: A general view shows a new plant inaugurated 22 March 2006 in Haradh, about 280 kms (170 miles) southwest of the eastern Saudi oil city of Dhahran, launching a project adding 300,000 barrels of oil to the kingdom's daily production capacity. The facility which was opened today in a ceremony attended by Saudi Oil Minister Ali al-Nuaimi was completed in January, ahead of schedule, the company said. Approximately 160 kms (100 miles) of new pipeline and extensions will transport crude and gas products to processing facilities further north in the Eastern Province, a statement said. Saudi Arabia, the world's top crude producer and exporter, currently pumps around 9.5 million bpd of oil and has a production capacity of around 11 million bpd. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)
فيفاء أون لاين- رويترز

قالت رويترز إن أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان تشكيل مجموعة مشتركة للنظر في إدراج محتمل لأسهم شركة النفط الحكومية السعودية العملاقة باليابان، في وقت تسعى فيه بورصات في آسيا وغيرها للفوز بالإدراج الذي تقدر قيمته بواقع 100 مليار دولار.

ووفق الوكالة ذكرت الحكومتان في بيان مشترك أنهما أبرمتا اتفاقا للنظر في تشكيل مجموعة مشتركة لدراسة الإدراج وذلك ضمن عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي وقعتها الحكومتان اليوم الاثنين ثاني أيام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان.

وتابعت رويترز: تتنافس لندن وهونج كونج وسنغافورة وتورونتو وكذلك طوكيو على الطرح العام الأولي الذي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم والمحتمل أن تجمع منه المملكة ما يصل إلى 100 مليار دولار.

وفي حين تتطلع الحكومة اليابانية لإدراج أسهم أرامكو في طوكيو يقول مصرفيون ومحامون إن من المستبعد أن تحصل سوق طوكيو على الموافقة بسبب المنافسة القوية ولأن المستثمرين اليابانيين أقل انفتاحا على شركات الطاقة من القطاعات الأخرى مثل التكنولوجيا. ومن بين العوامل أيضا تقلب الين.

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