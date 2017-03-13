أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان إدراج أسهم الشركة باليابان

قالت رويترز إن أرامكو وبورصة طوكيو تدرسان تشكيل مجموعة مشتركة للنظر في إدراج محتمل لأسهم شركة النفط الحكومية السعودية العملاقة باليابان، في وقت تسعى فيه بورصات في آسيا وغيرها للفوز بالإدراج الذي تقدر قيمته بواقع 100 مليار دولار.

ووفق الوكالة ذكرت الحكومتان في بيان مشترك أنهما أبرمتا اتفاقا للنظر في تشكيل مجموعة مشتركة لدراسة الإدراج وذلك ضمن عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي وقعتها الحكومتان اليوم الاثنين ثاني أيام زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان.

وتابعت رويترز: تتنافس لندن وهونج كونج وسنغافورة وتورونتو وكذلك طوكيو على الطرح العام الأولي الذي قد يكون الأكبر من نوعه في العالم والمحتمل أن تجمع منه المملكة ما يصل إلى 100 مليار دولار.

وفي حين تتطلع الحكومة اليابانية لإدراج أسهم أرامكو في طوكيو يقول مصرفيون ومحامون إن من المستبعد أن تحصل سوق طوكيو على الموافقة بسبب المنافسة القوية ولأن المستثمرين اليابانيين أقل انفتاحا على شركات الطاقة من القطاعات الأخرى مثل التكنولوجيا. ومن بين العوامل أيضا تقلب الين.