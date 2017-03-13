“المساحة الجيولوجية” رصدت 107 هزات أرضية شمال أملج

كشفت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية عن تسجيل نحو 107 هزات أرضية خلال الفترة من 6 فبراير 2017 حتى 10 مارس الجاري، مركزها يبعد نحو 70 كلم شمال مدينة أملج بمنطقة تبوك.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين المهندس هاني زهران، وفقا لـ”الوطن”، أن قوة الهزات ترواحت بين 0.6 درجة و3.7 درجة على مقياس ريختر.

وأشار إلى أن النشاط الزلزالي لهذه المنطقة تباين خلال هذه الفترة، حيث وصل عدد الهزات المسجلة في يومي 8 و10 مارس إلى 12 هزة في اليوم، بينما لم ترصد أي هزات بهذه المنطقة خلال 12 و18 و19 فبراير و7 مارس 2017.

وقال إن هيئة المساحة الجيولوجية قامت بعمل خريطة جيولوجية توضح امتدادات الصدوع الحديثة في منطقة النشاط الزلزالي، وتسمى صدوع سفح الجبل وتقع فوق السلاسل الجبلية الملاصقة لساحل البحر الأحمر.