مؤشرا البورصة السعودية يغلقان على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية الاثنين، منخفضًا 46.26 نقطة ليقفل عند مستوى 6787.80 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 99 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعاً في قيمتها. فيما أغلقت أسهم 136 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إكسترا، والحمادي، واللجين، وأسمنت المدينة، ودله الصحية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المصافي، والدريس، والأهلية، والوطنية، والجزيرة ريت، كانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 5.89%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, ودار الأركان, والجزيرة, والرياض ريت, والطيار, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والطيار, والجزيرة, والراجحي, هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وفي السياق ذاته، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 148.34 نقطة ليقفل عند مستوى 5358.61 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 18 مليون ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 800 ألف سهم تقاسمتها 745 صفقة. وكانت أسهم شركة العمران الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات التطويرية الغذائية, أبو معطي, وبحر العرب, والصمعاني, وريدان فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

وكانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, وريدان, وباعظيم, والعمران, هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بحر العرب, وريدان, وأبو معطي, وباعظيم, والعمران, هي الأكثر نشاطا في القيمة.