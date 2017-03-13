 القثامي يكرم وكلاء إبتدائية الامام مالك بالحرس الوطني العصيمي والعتيبي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

القثامي يكرم وكلاء إبتدائية الامام مالك بالحرس الوطني العصيمي والعتيبي

القثامي يكرم وكلاء إبتدائية الامام مالك بالحرس الوطني العصيمي والعتيبي
نوال الفيفي_جدة

كرم القائد التربوي الأستاذ ” مقبول القثامي” قائد إبتدائية الإمام مالك بالحرس الوطني التابعة لمكتب التعليم بالنسيم.
كلاً من الوكيل خالد العصيمي والوكيل المكلف ثامر العتيبي.
وذالك نظير جهودهم المميزة في خدمة المدرسة ، والرقي بها .
من جهته أعرب العصيمي عن بالغ شكره وتقديره للفتته التربوية من لدن قائد المدرسة.
بينما عبر العتيبي عن سعادته بهذا التكريم.
وفي السياق التربوي شاركت مدرسة الإمام مالك اليوم في مسابقة تلوين الرسومات التي أطلقها النشاط الطلابي ضمن أسبوع المرور الخليجي ” حياتگ أمانه”
والخاصة بمرحلة الصفوف الأولية للمدارس.

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