القثامي يكرم وكلاء إبتدائية الامام مالك بالحرس الوطني العصيمي والعتيبي

كرم القائد التربوي الأستاذ ” مقبول القثامي” قائد إبتدائية الإمام مالك بالحرس الوطني التابعة لمكتب التعليم بالنسيم.

كلاً من الوكيل خالد العصيمي والوكيل المكلف ثامر العتيبي.

وذالك نظير جهودهم المميزة في خدمة المدرسة ، والرقي بها .

من جهته أعرب العصيمي عن بالغ شكره وتقديره للفتته التربوية من لدن قائد المدرسة.

بينما عبر العتيبي عن سعادته بهذا التكريم.

وفي السياق التربوي شاركت مدرسة الإمام مالك اليوم في مسابقة تلوين الرسومات التي أطلقها النشاط الطلابي ضمن أسبوع المرور الخليجي ” حياتگ أمانه”

والخاصة بمرحلة الصفوف الأولية للمدارس.

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