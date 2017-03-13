جمعية الثقافة والفنون بجدة تعقد دورة المقامات الإنشادية للنساء.

تقدم جمعية الثقافة والفنون بجدة متمثلة بلجنة المسرح النسائي ولجنة مسرح الطفل دورة المقامات الإنشادية للنساء والتي تقدمها المدربة هدية شيخ البساتنة، تعقد الدورة في مقر الجمعية يوم الجمعة الموافق 1438/06/18هـ عند الرابعة مساءاً ولمدة ثلاث ساعات ونص.

تستهدف الدورة الفتيات البالغات من العمر 10 سنوات وحتى 15 سنة، وتعقد كذلك لمن أعمارهم تجاوزت الخامس عشر يوم السبت الموافق 1438/06/28هـ في نفس المكان والزمان.

الجدير بالذكر أن لجنتان من لجان الجمعية تشترك في هذه الدورة، وهي لجنة المسرح النسائي برئاسة المخرجة ساميه البشري ولجنة مسرح الطفل برئاسة الأستاذة سميرة المداح واشراف الأستاذ فيصل الزيات.

كما أكد مدير الجمعية الدكتور عمر الجاسر بأن جميع لجان فنون جدة مبنيه على الترابط والتكامل لما يصب في صالح بنات الوطن وخدمة المجتمع. ودعى الراغبات بالإلتحاق بالدورة التسجيل عن طريق الأرقام المعلن عنها في الإعلان وعلى حساب الجمعية بتويتر.

علماً بأن هناك رسوم للدورة، وشهادات بمبلغ 250 ريال للراغبات بالحصول عليها.