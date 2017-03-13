أسعار الذهب تتراجع

هبطت أسعار الذهب اليوم متأثرة باحتمالات الرفع الوشيك لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة ليظل المعدن قرب أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي لامسه الأسبوع الماضي لكن الانتخابات المقررة في أوروبا كبحت الخسائر بسبب الضبابية وحفزت المستثمرين للشراء .

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1203.4 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1512 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن 1194.55 دولار يوم الجمعة وهو أدنى مستوى له منذ 31 يناير .

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1203.4 دولار للأوقية .

ويراقب المستثمرون الانتخابات الهولندية يوم الأربعاء الذي سيكون ثاني أيام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حيث يمكن أن يؤدي قرار برفع أسعار الفائدة إلى صعود الدولار وهو ما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية مثل الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى .

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.95 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 940.6 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 750.5 دولار للأوقية .

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