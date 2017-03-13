 وفد من أرامكو يزور موقع الأخدود الأثري بنجران | فيفاء أون لاين
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

وفد من أرامكو يزور موقع الأخدود الأثري بنجران

وفد من أرامكو يزور موقع الأخدود الأثري بنجران
فيفاء أون لاين - نجران

زار وفد من شركة أرامكو السعودية، اليوم، موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران.
واستمع الوفد الزائر لشرح مفصل من قبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح، عن ما يحتويه موقع الأخدود الأثري من الرسومات والنقوش الأثرية والقلعة والرحى والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية، كما اطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع.
وبين آل مريح، أن المنطقة تحتضن العديد من المسارات السياحية والمواقع الأثرية والتاريخية والأسواق التراثية التي جعلتها مقصدًا مميزًا للعديد من الزوار من داخل المملكة وخارجها .

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