وفد من أرامكو يزور موقع الأخدود الأثري بنجران

زار وفد من شركة أرامكو السعودية، اليوم، موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران.

واستمع الوفد الزائر لشرح مفصل من قبل مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح، عن ما يحتويه موقع الأخدود الأثري من الرسومات والنقوش الأثرية والقلعة والرحى والرسومات الصخرية والمعالم الأثرية، كما اطلعوا على المشروعات التطويرية التي تنفذها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالموقع.

وبين آل مريح، أن المنطقة تحتضن العديد من المسارات السياحية والمواقع الأثرية والتاريخية والأسواق التراثية التي جعلتها مقصدًا مميزًا للعديد من الزوار من داخل المملكة وخارجها .

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