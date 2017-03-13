تدريب المرشدين الطلابيين على أسس وقاية الطلاب من المخدرات بتعليم صبيا

اختتمت اليوم الإثنين ١٤ / ٦ / ١٣٤٨ الدورة التريبية ( اسس وقاية الطلاب من المخدرات والمؤثرات العقلية ) التي نفذها قسم التوجيه والارشاد بتعليم صبيا و بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ( نبراس) ومعهد تنمية مهارات التدريب بجازان بمركز النشاط الطلابي بصبيا والتي تستهدف المرشدين والمرشدات من تعليم صبيا وجازان شارك في تنفيذ الدورة الدكتور سطام بن أحمد جده استشاري الطب النفسي والإدمان حيث بين أنواع المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع كما شارك كذلك الاستاذ اسماعيل علوش

ومن جانبه أوضح مساعد رئيس قسم التوجيه والإرشاد بتعليم صبيا الأستاذ يحي أبو عله أن ظاهرة انتشار استخدام المخدرات والإدمان على تعاطيها تعد من أبرز الوسائل العدائية المستخدمة لتدمير المجتمعات ولا تقل خطورتها عن الحروب والكوارث الطبيعية, وبين أن محاربتها والحد من انتشارها تحتاج إلى تعاون المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والقطاعات الأمنية والرياضية ذات العلاقة لتنفيذ برامج توعوية ومشاريع تثقيفية مشتركة لحماية عقول الطلاب والطالبات وتحصين بيئتهم التعليمية من أضرار انتشار استخدام المخدرات, مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها الجميع ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح هذا البرنامج.