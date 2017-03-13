قبل إطلاقه .. 19 معلومة تضع “جالاكسي إس 8” أمامك

قبل أيام من إعلان شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن هاتفها الجديد “غلاكسي إس 8″، في 29 مارس الجاري، في مدينة نيويورك الأميركية، تتعدد التكهنات والتوقعات بشأن الهاتف المنتظر.

ومع اقتراب موعد هذا الحدث المهم الذي سيكشف عن هاتف تتوقع تقارير إعلامية أن يكون واحدا من أفضل الهواتف خلال 2017، نلخص فيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بخصائص الجهاز الجديد:

1- سيصدر بنفس اسم الهواتف التي سبقته “غلاكسي إس”.

2- سيتمتع بزوايا منحنية بدلا من الزوايا حادة.

3- صمِّم النموذجان من هاتف غالاكسي S8 بشاشات منحنية، فيما ترجح شائعات أن نموذجا منهما سيأتي بشاشة مسطحة.

4- سيكون هناك حجمان للشاشة، أصغرهما بحجم 5.1 بوصة، وأكبرهما 5.5 بوصة.

5- غالاكسي S8 و S8+ سيكونان أكبر من الهواتف السابقة من حيث الحجم.

6- الزر الرئيسي “home button” قد يكون أسفل الزجاج الأمامي، على غرار هاتف Xiaomi Mi 5.

7- زر “العودة” “back” في هواتف سامسونغ، قد يصبح في الجزء السفلي من الشاشة في هذا الهاتف الجديد.

8- ذكرت بعض التسريبات أن الهاتف يمكن أن يأتي بكاميرا مزدوجة العدسة، واحدة بقوة 16 ميغابيكسل، والثانية ـ8 ميغابيكسل.

9- الكاميرا الأمامية يحتمل أن تكون أفضل كاميرا في الهواتف الذكية الموجودة حتى اليوم.

10- “إس 8” سيزود بمعالجات قوية، معروفة باسم Snapdragon 830.

11- ريما يزود غلاكسي الجديد على مساعد ذكي على غرار “سيري” بأجهزة آيفون، سيكون اسمه Bixby.

12- “Bixby” قد يستطيع استخدام كاميرا الهاتف للبحث، حيث عوضا أن تسأل بصوتك، يكفي أن توجه كاميرا هاتفك نحو الشيء الراغب في البحث عنه.

13- لم تستطع أي جهة، إلى حدود الساعة وبالرغم من اقتراب موعد إطلاق الهاتف، معرفة إذا كان “إس 8” سيأتي بمنفذ الصوت 3.5 مم أو دونه.

14- قد تنتقل الشركة الكورية الجنوبية من منفذ micro USB إلى USB-C.

15- من المتوقع أن يأتي بنفس المميزات التي جعلت غالاكسي S7 واحدا من أفضل الهواتف الذكية عام 2016، خاصة ميزة مقاومة الماء.

16- تقول تقارير أن الهاتف الجديد قد يحتوي على خاصية شبيهة بخاصية “Microsoft Continuum” تمكنه من العمل مثل جهاز كمبيوتر، وتشغيل التطبيقات على شاشة سطح المكتب والسماح باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة (ماوس).

17- يمكن أن يحتوي على مكبرين للصوت بدلا من واحد.

18- قد تتمكن من فتح الهاتف باستخدام عينيك فقط وذلك بالاعتماد على اختبار الماسح الضوئي.

19- سيتم الإعلان عن الهاتف الجديد في نهاية مارس الجاري، وسيصدر في أبريل المقبل.