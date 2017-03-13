 جدة: مقتل رجل أعمال و الجاني في قبضة الشرطة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 14 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 13 مارس 2017 ميلاديا

جدة: مقتل رجل أعمال و الجاني في قبضة الشرطة

جدة: مقتل رجل أعمال و الجاني في قبضة الشرطة
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم (الاثنين) في بيان لها القبض على قاتل رجل الأعمال داخل منزله في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة أن شرطة محافظة جدة تلقت بلاغاً الخميس الماضي من أحد المواطنين، يفيد بتغيب شقيقه (57 عاما) وبحوزته مبلغ مالي يتجاوز 11 مليون ريال.

وأضاف أنه تم العثور على المذكور مقتولاً داخل منزله بجدة، مشيراً إلى أن التحريات قادت إلى القبض على الجاني، وهو من جنسية عربية (53 عاما)، وسيتم استيفاء إجراءات الضبط والاستدلال، لإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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