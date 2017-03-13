تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض من العثور على جثة مفقودة وادي الحائر صباح اليوم الاثنين، بعد عمليات بحث مضنية وبشكل متواصل ضمت أكثر من 250 رجل دفاع مدني، يشتملون على كافة التخصصات اللازمة من غواصين وبحث وإنقاذ وباستخدام فرقة وسائل البحث المساعدة (الكلاب البوليسية) التابعة لطوارئ الدفاع المدني.

وأشار الرائد محمد الحمادي، المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، أن عمليات البحث استمرت على طول الوادي الذي يبلغ طوله أكثر من 15 كيلومتراً تقريبا، حيث كانت هناك مناطق شديدة الوعورة وحشائش كثيفة وبارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار مما تطلب الأمر مضاعفة الجهود من الجميع، والقيام بأعمال ميدانية مختلفة في أعمال البحث منها تجفيف لبعض بحيرات الوادي وتحويل منسوب بعضها وأيضا استخدام تصوير جوي بطائرات التحكم عن بعد للوصول إلى المواقع الحرجه في عمق الوادي، مفيداً أنه تم اليوم العثور على جثتها أثناء البحث بإحدى المواقع الحرجة في الوادي وجار استكمال إجراءات التسليم للجهات المختصة.