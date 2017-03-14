﻿بلدية فيفاء تغرد بعيدا عن قرارات المجلس

أبدى سكان حقو محافظة فيفاء استياءهم من سحب معدات السفلتة بسوق حقو فيفاء بعد أن استبشروا خيراً بأن يكون وجود تلك المعدات بقربهم سببا في سفلتة طرقهم الفرعية المؤدية إلى بيوتهم بعد سنين من المراجعات والمطالبات وما يترتب على ذلك من معاناة في سبيل الوصول إلى المدارس والمستشفيات وإيصال ما يلزمهم من مواد غذائية وأعلاف لمواشيهم وما تسببه الأمطار من أضرار وغير ذلك مما تقتضيه ضرورات الحياة فضلاً عن الوعود السابقة من البلدية والمجالس البلدية السابقة والمجلس الحالي في وضع حد لمعاناتهم .

وفي اتصال هاتفي أجرته الصحيفة مع المتحدث الإعلامي للمجلس البلدي الأستاذ محمد بن حسن جبران الفيفي أبدى استغرابه من سحب المعدات وتجاهل البلدية لقرار المجلس رقم 22 الصادر بتاريخ 13 / 7 / 1437 هـ القاضي بسرعة السفلتة لأهالي حقو محافظة فيفاء سيما الدوائر الحكومية وشدد على ضرورة إيصال السفلتة للمدارس وأردف قائلاً حاولت شخصياً الإتصال أكثر من مرة والتواصل مع رئيس بلدية فيفاء لتذكيره بذلك إلا أنه مع الأسف تجاهل جميع الإتصالات رغم ما يبديه من تعاون أثناء جلسات المجلس البلدي بمقر البلدية .

Share on: whatsapp