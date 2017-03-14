 إيقاف المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 15 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 مارس 2017 ميلاديا

إيقاف المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية

إيقاف المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية
فيفاء أون لاين- متابعة

أكدت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء أنها ماضية في تطبيق قرار إيقاف تراخيص المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية وإعطاء المدارس القائمة في مباني غير تعليمية عامين للانتقال لمباني تعليمية، مشيرة إلى تشكيلها فرق ميدانية لمتابعة وتقييم المدارس المعنية بالقرار.

وأوضحت الوزارة أنها بصدد الإعلان عن برنامج ” تدرج” التي تعمل عليه شركة تطوير للمباني موجه لمجموعة من مباني المدارس الاهلية غير التعليمية القابلة للتطوير بنسبة عالية، وسيتم من خلاله توجيه مستثمري ومستثمرات التعليم الأهلي لهذه الفئة من المباني لتعبئة البيانات المتعلقة بمنشآتهم بعد تحقيقها الشروط والمواصفات والآلية التي تم إعدادها من قبل شركة تطوير المباني التعليمية.

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