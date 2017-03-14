 لهذا السبب .. جهة حكومية تحسم من مرتبات 576 من موظفيها | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 15 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 مارس 2017 ميلاديا

لهذا السبب .. جهة حكومية تحسم من مرتبات 576 من موظفيها

لهذا السبب .. جهة حكومية تحسم من مرتبات 576 من موظفيها
أمانة المدينة المنورة
فيفاء أون لاين- متابعة

أصدرت أمانة المدينة المنورة قراراً إدارياً بالحسم من مرتبات 576 موظفاً بالأمانة، لم يثبت حضورهم بالبصمات الخمس المقررة.

وأصدرت إدارة الموارد البشرية بالأمانة، وفقاً لـ”سبق”، تعميماً، استندت فيه في الحسم على 576 موظفاً لديها على آلية ضبط حضور الموظفين لمكاتبهم أثناء الدوام الرسمي، مبينة أنها رفعت بتقرير البصمات إلى الأمين العام، فاعتمده الأمين، كون الآلية المعتمدة لإثبات الحضور آلية إلكترونية ولا تحتاج لمزيد من الإثبات.

يُذكر أن أمانة المدينة كانت قد أصدرت في محرم الماضي تعميماً أوضحت خلاله أنها ستعتمد إثبات حضور موظفيها بالبصمات، وأولاها بصمة الحضور، بالإضافة لثلاث بصمات أثناء فترة العمل، وبصمة عند الانصراف، ما أثار حفيظة الموظفين، الذين أعربوا عن خيبة أملهم، واصفين الآلية الجديدة بأنها دخيلة.

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