سيرة عمر بن الخطاب .. محاضرة في أبوعريش غدًا

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش غدًا , محاضرة بعنوان ” سيرة عمر بن الخطاب ” رضي الله عنه , يُقدمها علي بن موسى عارضي , وذلك بجامع الإيمان بالمحافظة .

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات الدعوية للمكتب خلال العام الحالي .