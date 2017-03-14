 سيرة عمر بن الخطاب .. محاضرة في أبوعريش غدًا | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 15 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 مارس 2017 ميلاديا

سيرة عمر بن الخطاب .. محاضرة في أبوعريش غدًا

سيرة عمر بن الخطاب .. محاضرة في أبوعريش غدًا
فيفاء أون لاين- أبوعريش

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش غدًا , محاضرة بعنوان ” سيرة عمر بن الخطاب ” رضي الله عنه , يُقدمها علي بن موسى عارضي , وذلك بجامع الإيمان بالمحافظة .
وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات الدعوية للمكتب خلال العام الحالي .

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