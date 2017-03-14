ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش غدًا , محاضرة بعنوان ” سيرة عمر بن الخطاب ” رضي الله عنه , يُقدمها علي بن موسى عارضي , وذلك بجامع الإيمان بالمحافظة .
وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات الدعوية للمكتب خلال العام الحالي .
سيرة عمر بن الخطاب .. محاضرة في أبوعريش غدًا
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش غدًا , محاضرة بعنوان ” سيرة عمر بن الخطاب ” رضي الله عنه , يُقدمها علي بن موسى عارضي , وذلك بجامع الإيمان بالمحافظة .
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