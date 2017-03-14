“4” فئات يحق لها الاشتراك الاختياري في فرع المعاشات

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن أربع فئات من المواطنين يحق لها الاشتراك في فرع المعاشات اختيارياً، حيث تطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزامياً.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة عبدالله بن محمد العبدالجبار، أن الفئات المشمولة، هم: المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم أية أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية أو في مجال الخدمات، والعاملون خارج المملكة الذين لا يرتبطون بعلاقة عمل مع صاحب عمل داخل المملكة، والعاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة، وكذلك المشترك الذي توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

وأشار إلى أنه يحق للمشترك الاختياري في فرع المعاشات من الفئات الثلاث الأولى، اختيار شريحة من شرائح الدخل المنصوص عليها في النظام والموضحة في الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أما من له مدة اشتراك سابقة فتكون الشريحة مساوية أو تالية لآخر أجر اشتراك مسجل لدى المؤسسة.