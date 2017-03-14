“شؤون القدس” تحذر من تكثيف اقتحامات الأقصى

حذرت دائرة شؤون القدس بمنظمة التحرير الفلسطينية من مخاطر وتداعيات تكثيف اقتحامات المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع دعوات ما تسمى “منظمات لأجل الهيكل” لأنصارها بالمشاركة الواسعة في اقتحامات جماعية للمسجد مع بدء المناسبات اليهودية .

ودانت الدائرة، في بيان صحفي اليوم، ما جرى في المدينة المقدسة، سيما المسجد الـقصى المبارك، من انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة وبشكل ممنهج من خلال زيادة ـعداد المقتحمين لباحات المسجد الاقصى .

كما استنكرت الدائرة، قيام سُلطات الاحتلال بإغلاق مكتب قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في بيت الشرق، واعتقال مديره خليل التفكجي، بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، والاستيلاء على ممتلكات المكتب كافة .

ودعت الدائرة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى الالتفات إلى ما يجري بمدينة القدس من انتهاكات على الأصعدة كافة .

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