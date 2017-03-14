23 مرشحًا يتنافسون غدًا على عضوية مجلس إدارة غرفة جازان

حددت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان، غدًا موعدًا لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الحالية ( 1438 – 1442 هـ ), وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان .

وكانت اللجنة قد أعلنت أسماء 23 مرشحًا من المتقدمين لانتخابات عضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية.

Share on: whatsapp