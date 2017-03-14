 23 مرشحًا يتنافسون غدًا على عضوية مجلس إدارة غرفة جازان | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 15 جمادى الآخر 1438 هجريا, الموافق 14 مارس 2017 ميلاديا

23 مرشحًا يتنافسون غدًا على عضوية مجلس إدارة غرفة جازان

23 مرشحًا يتنافسون غدًا على عضوية مجلس إدارة غرفة جازان
فيفاء أون لاين - جازان

حددت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان، غدًا موعدًا لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الحالية ( 1438 – 1442 هـ ), وذلك من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان .
وكانت اللجنة قد أعلنت أسماء 23 مرشحًا من المتقدمين لانتخابات عضوية مجلس الإدارة للدورة الحالية.

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