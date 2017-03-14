75 ملياراً الإيرادات المتوقعة من رسوم الأجانب

قالت شركة “الراجحي المالية” إنه من المتوقع أن تحقق السعودية إيرادات قدرها 74.9 مليار ريال في عام 2020 من الرسوم الجديدة المفروضة على الأجانب والمزمع تطبيقها اعتباراً من مطلع يوليو القادم.

وأفادت في تقرير أصدرته مؤخراً بأن الرسوم المفروضة على الأجانب سيكون تأثيرها على سوق الأسهم السعودي أقل من تأثيرها على الاقتصاد ككل.

ولفتت إلى أن قطاعات مثل الفنادق والسياحة، المباني والإنشاءات، والعقارات، والتي تعمل بها نسبة منخفضة من العاملين السعوديين وتتسم أيضا بتحقيقها هوامش ربح تشغيلي منخفضة، من المرجح أن تشهد تأثيرا تتراوح نسبته بين 2.5 و4% من إجمالي إيراداتها، وتمثل تلك القطاعات 7% من إجمالي إيرادات الشركات المدرجة في السوق السعودي.

ونوهت إلى أن العديد من القطاعات التي تعمل بها نسب منخفضة من المواطنين السعوديين، هي أيضا قطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة وتنخفض فيها مستويات متوسط الإيرادات للعامل الواحد، ما يحد من مقدرتها على تحمل التكاليف الإضافية، مرجحة في الوقت ذاته أن يسمح التطبيق التدريجي للرسوم ووضوح الرؤيا حول الرسوم المحتملة، للشركات بترشيد مواردها وتخفيف تأثير فرض هذه الرسوم عليها في المدى البعيد.